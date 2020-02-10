Анастасия Волочкова раскрыла подробности романа с английским лордом в книге «Плата за успех»
Российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла подробности романа с английским лордом Энтони Керманом в своей книге «Плата за успех». По словам артистки, ее смущал только возраст избранника, который был старше на 30 лет.
Адвокат и миллионер Энтони Керман очень помог юной Анастасии Волочковой, когда она приехала в Лондон. Благодаря тому, что британец открыл для звезды вид на жительство и посодействовал с ее трудоустройством в Английский балет, балерина обрела популярность за пределами России.
Недавно Анастасия Волочкова издала собственную книгу, в которой написала не только о поддержке лорда в профессиональной деятельности, но и об их романе. Хотя Энтони Керман был намного старше своей возлюбленной и состоял в официальном браке, это не помешало ему завязать любовные отношения с российской звездой. По словам балерины, британский миллионер не пытался скрыть свои чувства и на первое свидание пригласил не только ее саму, но и мать Тамару Владимировну.
Ввиду многочисленных слухов и обвинений в сторону Анастасии Волочковой, что она увела мужа из чужой семьи, пара рассталась. Сейчас звезда российского шоу-бизнеса состоит в отношениях с любимым мужчиной, о котором часто пишет в блоге, не называя его имени. В октябре 2020 года счастливая пара планирует пожениться.
Адвокат и миллионер Энтони Керман очень помог юной Анастасии Волочковой, когда она приехала в Лондон. Благодаря тому, что британец открыл для звезды вид на жительство и посодействовал с ее трудоустройством в Английский балет, балерина обрела популярность за пределами России.
Недавно Анастасия Волочкова издала собственную книгу, в которой написала не только о поддержке лорда в профессиональной деятельности, но и об их романе. Хотя Энтони Керман был намного старше своей возлюбленной и состоял в официальном браке, это не помешало ему завязать любовные отношения с российской звездой. По словам балерины, британский миллионер не пытался скрыть свои чувства и на первое свидание пригласил не только ее саму, но и мать Тамару Владимировну.
Ввиду многочисленных слухов и обвинений в сторону Анастасии Волочковой, что она увела мужа из чужой семьи, пара рассталась. Сейчас звезда российского шоу-бизнеса состоит в отношениях с любимым мужчиной, о котором часто пишет в блоге, не называя его имени. В октябре 2020 года счастливая пара планирует пожениться.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:58