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Анастасия Волочкова в одном полотенце поздравила домработницу с рождением сына

Анастасия Волочкова трогательно поздравила свою домработницу с рождением сына, разместив соответствующую публикацию в Instagram. Примечательно, что в кадре балерина запечатлена лишь в одном полотенце.
Анастасия Волочкова в одном полотенце поздравила домработницу с рождением сына

В подписи к сюжету звезда написала, что ее экономка уехала «инкогнито» и так же и вернулась. При этом Анастасия Волочкова приятно удивилась, когда увидела женщину у себя дома с букетом красных роз. «Дорогие мои, вы понимаете – чудеса случаются», - отметила танцовщица, имея в виду, что в свое время она также не стала задерживаться в родительном доме как и домработница. Также знаменитость добавила, что она родила уже 3-го ребенка.

На видео артистка позировала не в спортивном костюме, одежде для репетиций или купальнике, а в одном полотенце, которое иногда сползало и Волочковой приходилось его поддерживать. Некоторые фолловеры отметили, что видеть балерину в таком наряде непривычно. Другие поддержали кумира за то, что она хорошо относится к своим работникам.

Ранее танцовщица рассказала, что после окончания школы ее наследница Ариадна начнет подготовку к поступлению в Высшую школу экономики. Сейчас дочь звездной родительницы увлекается конным спортом, имеет второй разряд и ведет популярную страницу в Instagram.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:18

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