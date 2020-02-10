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Американские палеонтологи доказали вегетарианство первых крокодилов

Американские палеонтологи из исследовательского университета штата Юта после подробного изучения останков первых крокодилов доказали, что они вели травоядный способ жизни. По мнению ученых, предки современных аллигаторов имели явные особенности челюстей и зубов, которые свойственны исключительно вегетарианским существам.
Американские палеонтологи доказали вегетарианство первых крокодилов

Команда исследователей несколько лет анализировала останки найденных динозавров, которые являются прародителями современных животных. В результате изучения формы челюсти и зубов дейнозухов, живших в середине Мелового периода, палеонтологи выяснили, что самые гигантские и опасные рептилии, которые когда-либо существовали на Земле, были фитофагами, то есть травоядными.

Ученые объяснили свое заключение тем, что изученная сложная форма зубов свойственна существам, питающимся исключительно растительной пищей. Кроме того, они использовали архивные исследования десятилетней давности, которые также подтвердили вегетарианство первых крокодилов.

Данные находки и новые заключения палеонтологов уже изменили подход экспертов к изучению происхождения видов. В ближайшем будущем эксперты намерены продолжать анализ найденных останков, чтобы объяснить переход крокодилов на плотоядный образ жизни.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:15

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