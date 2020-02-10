Лера Кудрявцева ответила на вопрос об усыновлении ребенка
Лера Кудрявцева дала ответ на вопрос по поводу материнства, который задали её подписчики в социальной сети Instagram. Телеведущая подтвердила, что смогла бы усыновить ребенка.
На днях знаменитость ответила на вопрос по поводу детей от своих поклонников. Кудрявцева сообщила, что готова вновь стать матерью и даже могла бы усыновить чужого ребенка. По словам телеведущей, у неё большое количество любви, которой достаточно для всех.
Напомним: около полутора лет назад Кудрявцева родила второго ребенка от российского хоккеиста Игоря Макарова. Телеведущая неоднократно рассказывала, что появление дочери Марии позитивно изменило жизнь знаменитости. Также у Кудрявцевой есть сын Жан Ленюк, отцом которого является барабанщик советской группы «Ласковый май» - Сергей Ленюк.
На днях знаменитость ответила на вопрос по поводу детей от своих поклонников. Кудрявцева сообщила, что готова вновь стать матерью и даже могла бы усыновить чужого ребенка. По словам телеведущей, у неё большое количество любви, которой достаточно для всех.
Напомним: около полутора лет назад Кудрявцева родила второго ребенка от российского хоккеиста Игоря Макарова. Телеведущая неоднократно рассказывала, что появление дочери Марии позитивно изменило жизнь знаменитости. Также у Кудрявцевой есть сын Жан Ленюк, отцом которого является барабанщик советской группы «Ласковый май» - Сергей Ленюк.
ШоуБиз
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 10:30