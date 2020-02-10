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Директор МакSим Маргарита Соколова допустила уход артистки со сцены из-за проблем со здоровьем

Директор МакSим в эфире «НТВ» сделала неутешительный прогноз о будущем своей подопечной. Как сказала Маргарита Соколова, из-за проблем со здоровьем возможен уход артистки со сцены.
Директор МакSим Маргарита Соколова допустила уход артистки со сцены из-за проблем со здоровьем

По словам представителя знаменитости, ее лечащие врачи требуют, чтобы певица перестала работать. Это необходимо для полного восстановления ночного отдыха, что должно положительно повлиять на состояние сосудов. Также Маргарита Соколова добавила: если звезда будет нормально себя чувствовать, то на сцену она не вернется, однако существует и другой вариант. «Сейчас не должно быть никаких моральных потрясений, бессонных ночей, перелетов и переездов», - заявила директор МакSим. За исполнительницу переживают многие коллеги по творческому цеху, в том числе Вячеслав Манучаров, который передал слова поддержки и попросил Марину Максимову не о чем не переживать.

В начале февраля артистка отменила все запланированные концерты из-за проблем со здоровьем. Оказалось, что МакSим до сих пор борется с последствиями аварии, произошедшей в апреле прошлого года.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:50

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