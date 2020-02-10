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В МЧС РФ напомнили, как избежать отравления угарным газом

Эксперты напомнили о правилах эксплуатации оборудования, которые помогут предотвратить смерть вследствие отравления угарным газом. В МЧС РФ напомнили, что этот продукт горения считается чрезвычайно токсичным.

Отравление CO часто приводит к скоропостижной смерти. При содержании указанного элемента в воздухе в количестве 0,08% уже можно почувствовать недомогание и головную боль, а сознание индивид теряет, если концентрация достигает 0,32%. В таком случае смерть наступает спустя полчаса. Если количество угарного газа превышает 1,2%, то человек падает в обморок сразу, скончаться он может уже в первые три минуты. CO представляет опасность по той причине, что не имеет запаха и цвета, а симптомами могут выступать сонливость, у человека ускоряется сердцебиение, возникает полуобморочное состояние. В таком случае нужно отправиться на свежий воздух.

В МЧС напомнили о важности правильно эксплуатации газового и печного оборудования, а также о необходимости проверок исправности работы вентиляции. В доме желательно разместить систему, отвечающую за контроль уровня загазованности.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:58

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