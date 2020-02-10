Раскрыты сроки пика распространения китайского коронавируса





Эксперт Адам Кухарский считает, что предоставляемые данные о числе заболевших сильно занижены, а ситуация в целом остается неопределенной. В период пика распространения 2019‑nCoV могут заболеть 5% жителей города Ухань, что составит около 500 тысяч человек. Являющийся сотрудником Университета Гонконга Бенджамин Коулинг считает, что решающими станут ближайшие две недели. Именно в указанный отрезок времени недуг может начать проявлять себя за пределами КНР. В других странах уже зафиксированы 37 тысяч случаев заражения, что Мануэль Баттегай из Университета Базеля считает неверными данными. Дело в том, что болезнь в легкой форме окажется выявленной не у всех пациентов.Согласно последним данным, в Китае скончались 813 пациентов, а в Гонконге и на Филиппинах имели место два смертельных случая.