Медики назвали основные симптомы аллергии на алкоголь





Определенные люди чувствуют себя очень несчастными даже после умеренного употребления алкоголя. Это не всегда связано с качеством или количеством спиртного: они просто плохо переносят определенные вещества, такие как гистамин, содержащиеся в напитках. Немецкие ученые говорят, что это является типичной аллергической реакцией, в особенности если у человека наблюдаются повышенное сердцебиение и покраснение лица после пары глотков вина. Следующее утро становится испытанием с головной болью и другими признаками похмелья.Врачи рекомендуют обратить внимание на заложенность носа, которая может указывать на непереносимость гистамина. Подобный эффект наблюдается и во время употребления продуктов, содержащих этот фермент - колбас, рыбных консервов, некоторых видов сыра. Также распространенными аллергенами являются сульфиты, которые находятся в изобилии в белом и красном винах кроме содержащегося в пиве хмеля. Стоит отметить, что спиртная составляющая только усиливает проблемы с расщеплением сложных веществ в печени.