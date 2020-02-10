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Композитор Александр Дементьев извинился перед Пугачевой за обвинения в невыплате денег за песню «На коне»

Алла Пугачева исполнила на юбилейном шоу в Кремле песню молодого композитора «На коне». Недавно Александру Дементьеву пришлось извиниться перед народной артисткой за обвинение в невыплате ему денег.
Композитор Александр Дементьев извинился перед Пугачевой за обвинения в невыплате денег за песню «На коне»

В скором времени после приобретения Примадонной авторских прав на композицию автора он раскритиковал звезду отечественной эстрады. Александр Дементьев заявил, что супруга Максима Галкина выступила с его песней, однако денег, полагавшихся ему в качестве авторских отчислений, он не получил. Позже оказалось, что Пугачева не стала лишать поэта прав на его текст, несмотря на условия контракта. Композитор извинился перед исполнительницей и отметил, что снова убедился в том, что она является адекватным человеко, признав, что совершил ошибку. «Это полный провал!» - заявил музыкант. Он также уточнил, что Алла Борисовна не должна была перечислять ему деньги согласно договору, но определенную сумму он все же получил.

Еще в апреле прошлого года 70-летняя певица дала юбилейный концерт в Кремлевском дворце, а при выборе новых треков для своего выступления она обратила внимание на молодых композиторов. После этого Пугачева купила песню у Дементьева, из-за чего он был очень счастлив, так как Примадонна заинтересовалась его произведением. Позже представители избранницы шоумена связались с поэтом и спросили, за сколько он хочет продать свое творение. Музыкант запросил 150 тысяч рублей и подписал контракт об отчуждении прав. Он решился на этот шаг из-за непростых времен.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:26

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