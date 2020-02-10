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Роза Сябитова не стала "жрицей любви" в голодное время 90-х из-за «покоцаного тела»

Роза Сябитова рассказала журналистам о трудных временах, когда ей было нечего есть. По словам телеведущей, она не стала заниматься проституцией, так как ее тело было «покоцано родами».
Роза Сябитова не стала "жрицей любви" в голодное время 90-х из-за «покоцаного тела»

Выяснилось, что у звезды телешоу «Давай поженимся!» в 90-е годы иногда денег не было даже на хлеб, в связи с чем голову посещали самые разные мысли. Как отметила Роза Сябитова, порой она думала стать жрицей любви, но в то же время знаменитость понимала, что не сможет достичь успехов в данной деятельности и вряд ли будет привлекать мужчин. Уже тогда российская сваха воспитывала двоих детей, а роды оставили о себе память на ее теле.

Сейчас у телеведущей много фанатов, которые часто присылают ей письма. Сябитова отметила, что никто из них не предлагает ей интим, из-за чего звезда шутливо говорит, что не знает огорчаться ей или радоваться этому. Также сваха добавила, что в этом есть плюс, поскольку никто не станет утверждать, что она добилась популярности через постель.

Создатель агентства знакомств всех мужчин считает собственниками. Именно поэтому, как она думает, измены со стороны представителей сильного пола общество воспринимает нормально, однако для женщин совершать подобные поступки – большой грех.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:06

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