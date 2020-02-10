Брэд Питт посвятил первый актерский «Оскар» своим детям
Известный актер Брэд Питт получил премию «Оскар» за работу в фильме режиссёра Квентина Тарантино “Однажды в... Голливуде”, где он сыграл второстепенного персонажа. Награду за свою первую актерскую игру кинопродюсер решил посвятить своим детям.
Во время вручения кинопремии Брэд Питт выразил свою благодарность режиссёру за оригинальность и уникальность сюжета. Актер также обратился к своим детям и заявил, что он их обожает.
На церемонии вручения премии «Оскар» Брэд Питт был без семьи, но со своим менеджером Синтией Петт-Данте. Недавно актер сообщил, что на данный момент у него нет возлюбленной, с которой он может посещать различные мероприятия.
Напомним: свой первый «Оскар» звезда получил в 2014 году как один из продюсеров фильма «12 лет рабства». Номинирован Брэд Питт на кинопремию был четыре раза, три из которых в качестве актера.
Во время вручения кинопремии Брэд Питт выразил свою благодарность режиссёру за оригинальность и уникальность сюжета. Актер также обратился к своим детям и заявил, что он их обожает.
На церемонии вручения премии «Оскар» Брэд Питт был без семьи, но со своим менеджером Синтией Петт-Данте. Недавно актер сообщил, что на данный момент у него нет возлюбленной, с которой он может посещать различные мероприятия.
Напомним: свой первый «Оскар» звезда получил в 2014 году как один из продюсеров фильма «12 лет рабства». Номинирован Брэд Питт на кинопремию был четыре раза, три из которых в качестве актера.
ШоуБиз
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 09:02