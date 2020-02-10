АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Брэд Питт посвятил первый актерский «Оскар» своим детям

Известный актер Брэд Питт получил премию «Оскар» за работу в фильме режиссёра Квентина Тарантино “Однажды в... Голливуде”, где он сыграл второстепенного персонажа. Награду за свою первую актерскую игру кинопродюсер решил посвятить своим детям.
Брэд Питт посвятил первый актерский «Оскар» своим детям

Во время вручения кинопремии Брэд Питт выразил свою благодарность режиссёру за оригинальность и уникальность сюжета. Актер также обратился к своим детям и заявил, что он их обожает.

На церемонии вручения премии «Оскар» Брэд Питт был без семьи, но со своим менеджером Синтией Петт-Данте. Недавно актер сообщил, что на данный момент у него нет возлюбленной, с которой он может посещать различные мероприятия.

Напомним: свой первый «Оскар» звезда получил в 2014 году как один из продюсеров фильма «12 лет рабства». Номинирован Брэд Питт на кинопремию был четыре раза, три из которых в качестве актера.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 09:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Таиланде при столкновении двух катеров пострадали более 20 граждан…
Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер получили “Оскар” за главные роли в фильмах “Джокер” и…
Рома Жуков не может поделить с экс-супругой Еленой дом стоимостью 25 миллионов…
Американские ученые выяснили, что овощи обладают…
Дочь Алсу Микелла Абрамова станцевала в TikTok с матерью и поразила фанатов…
Вячеслав Манучаров поддержал Любовь Успенскую после скандала с дочерью Татьяной…
Представители Эйфелевой башни извинились за закрытие достопримечательности из-за угрозы урагана…
Блогер устроил эксперимент-сравнение браузеров на ноутбуке Mac Pro за 2,8 млн…
Медики рассказали, как группа крови может влиять на личную жизнь…
Маммолог Анастасия Соловьева: Некоторые боли в груди у женщин могут указывать на серьезные…
Дмитрий Маликов рассказал о подарке дочери Стефании на свое 50-летие в программе “Ты не…
Медики рассказали о семи ошибках при проветривании квартиры…
Диетологи рассказали о полезных и вредных свойствах жареных семечек…
Пользователи соцсетей озадачены поиском кота на фотографии свалки в новой…
Учёные расшифровали язык жестов…
Ученые: Ленивцы могут экономить энергию благодаря строению…
Медики рассказали, что узкие джинсы -скинни провоцируют развитие…
Эксперты назвали полезные свойства…
Ученые рассказали о пользе эфирного масла лимона при лечении расстройств…
Медики рассказали о пользе и противопоказаниях черемши для организма…
Отец Стаса Пьехи Пятрас Герулис перестал получать деньги от…
Иван Ургант в эфире программы не сумел назвать правильное наименование жителей города Минеральные…
Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко: «Захарьяш роется в моих…
Певица Ханна предложила поклонникам угадать ее наряд для очередного…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что на реалити-шоу она обрела комплексы и…
Лолита раскрыла подробности о новом возлюбленном в эфире шоу “Ты не…
Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Голд согласна давать деньги Илье Яббарову на строительство…
В США во время встречи Плаксиной с друзьями семьи случилась…
Просмотреть все новости