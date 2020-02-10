Брэд Питт посвятил первый актерский «Оскар» своим детям

Во время вручения кинопремии Брэд Питт выразил свою благодарность режиссёру за оригинальность и уникальность сюжета. Актер также обратился к своим детям и заявил, что он их обожает.На церемонии вручения премии «Оскар» Брэд Питт был без семьи, но со своим менеджером Синтией Петт-Данте. Недавно актер сообщил, что на данный момент у него нет возлюбленной, с которой он может посещать различные мероприятия.Напомним: свой первый «Оскар» звезда получил в 2014 году как один из продюсеров фильма «12 лет рабства». Номинирован Брэд Питт на кинопремию был четыре раза, три из которых в качестве актера.