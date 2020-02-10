Рома Жуков не может поделить с экс-супругой Еленой дом стоимостью 25 миллионов рублей

Как отметил артист, таунхаус почти готов для проживания, однако в нем нужно доделать внутреннюю отделку, являющуюся самой дорогой частью., - заявил Рома Жуков и добавил, что бывшей жене он оставил квартиру. Сам певец хотел бы поселиться в доме и попросил экс-избранницу не претендовать на апартаменты, стоимостью 25 миллионов рублей. Тем не менее женщина заняла принципиальную позицию и дом бывшему супругу отдавать не хочет. По словам матери 6-х детей, избранник всем рассказывает, что она плохо выполняет свои родительские обязанности, из-за чего часто встречается с сотрудниками социальной опеки.Композитор утверждает, что Елена Жукова настраивает ребят против его новой возлюбленной Ольги и считает, что в этом деле «она мастер». При этом экс-жена отмечает, что звезда «Миража» платит ей только 120 тысяч рублей алиментов, хотя на содержание детей ей необходимо 300 тысяч. Музыкант предпочитает, чтобы суд разобрался с ситуацией, кому должен достаться большой дом.