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Рома Жуков не может поделить с экс-супругой Еленой дом стоимостью 25 миллионов рублей

Рома Жуков рассказал журналистам из «Ты не поверишь!» на «НТВ», что не может поделить со своей экс-супругой Еленой дом. По словам музыканта, он стоит 25 миллионов рублей и строился для детей.
Рома Жуков не может поделить с экс-супругой Еленой дом стоимостью 25 миллионов рублей

Как отметил артист, таунхаус почти готов для проживания, однако в нем нужно доделать внутреннюю отделку, являющуюся самой дорогой частью. «Дети – первые наследники в очереди», - заявил Рома Жуков и добавил, что бывшей жене он оставил квартиру. Сам певец хотел бы поселиться в доме и попросил экс-избранницу не претендовать на апартаменты, стоимостью 25 миллионов рублей. Тем не менее женщина заняла принципиальную позицию и дом бывшему супругу отдавать не хочет. По словам матери 6-х детей, избранник всем рассказывает, что она плохо выполняет свои родительские обязанности, из-за чего часто встречается с сотрудниками социальной опеки.

Композитор утверждает, что Елена Жукова настраивает ребят против его новой возлюбленной Ольги и считает, что в этом деле «она мастер». При этом экс-жена отмечает, что звезда «Миража» платит ей только 120 тысяч рублей алиментов, хотя на содержание детей ей необходимо 300 тысяч. Музыкант предпочитает, чтобы суд разобрался с ситуацией, кому должен достаться большой дом.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:42

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