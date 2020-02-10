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Американские ученые выяснили, что овощи обладают слухом

Американские ученые в новом исследовании выяснили, что овощи обладают своеобразным слухом. Благодаря этой возможности они могут слышать, как их поедают.

Представители из Университета штата Миссури провели эксперимент с участием голодных гусениц и капусты. В рамках исследования ученые включили запись звуков пожирания одной группе, а вторая осталась в тишине. Оказалось, что растения различают разные звуки, в том числе и тот, который происходит во время еды. В частности, они могут принимать защитные меры, когда слышат, что их поедают. Перемены происходят в метаболизме на клеточном уровне, что ускоряет выделение горчичных масел и позволяет отпугивать гусениц.

До сих пор ученым неизвестно, как растения могут улавливать звуковые волны, но на нападение они реагируют подобно животным. Это открытие приведет к существенному прорыву в агрономии, считают эксперты.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:37

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