Американские ученые выяснили, что овощи обладают слухом





Представители из Университета штата Миссури провели эксперимент с участием голодных гусениц и капусты. В рамках исследования ученые включили запись звуков пожирания одной группе, а вторая осталась в тишине. Оказалось, что растения различают разные звуки, в том числе и тот, который происходит во время еды. В частности, они могут принимать защитные меры, когда слышат, что их поедают. Перемены происходят в метаболизме на клеточном уровне, что ускоряет выделение горчичных масел и позволяет отпугивать гусениц.До сих пор ученым неизвестно, как растения могут улавливать звуковые волны, но на нападение они реагируют подобно животным. Это открытие приведет к существенному прорыву в агрономии, считают эксперты.