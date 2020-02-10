Дочь Алсу Микелла Абрамова станцевала в TikTok с матерью и поразила фанатов пластичностью
Дочь Алсу зарегистрировала свою мать в популярной соцсети для привлечения «более молодежной» аудитории. Микелла Абрамова поразила поклонников пластичностью, станцевав с певицей в TikTok.
Юная артистка решила продемонстрировать свои навыки в танцах, после чего поделилась успехами на странице в Instagram. Фолловеры матери Микеллы Абрамовой обратили внимание на пластичность 11-летней звездной наследницы, а вот движения Алсу назвали угловатыми и скованными. Тем не менее все подписчики отметили, что певица и ее дочь выглядят в кадре как лучшие подруги.
Микелла Абрамова стала популярной после скандального участия в музыкальном проекте «Голос. Дети». Изначально девочка победила в конкурсе, но после пересчета зрительских голосов 1-е место присудили всем финалистам, в том числе дочери Алсу.
TikTok является приложением, где можно создавать короткие музыкальные ролики, прямые эфиры и общаться с другими юзерами. Об этом сообщает Слово и Дело.
Юная артистка решила продемонстрировать свои навыки в танцах, после чего поделилась успехами на странице в Instagram. Фолловеры матери Микеллы Абрамовой обратили внимание на пластичность 11-летней звездной наследницы, а вот движения Алсу назвали угловатыми и скованными. Тем не менее все подписчики отметили, что певица и ее дочь выглядят в кадре как лучшие подруги.
Микелла Абрамова стала популярной после скандального участия в музыкальном проекте «Голос. Дети». Изначально девочка победила в конкурсе, но после пересчета зрительских голосов 1-е место присудили всем финалистам, в том числе дочери Алсу.
TikTok является приложением, где можно создавать короткие музыкальные ролики, прямые эфиры и общаться с другими юзерами. Об этом сообщает Слово и Дело.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:30