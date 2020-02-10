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Маммолог Анастасия Соловьева: Некоторые боли в груди у женщин могут указывать на серьезные заболевания

Маммолог Анастасия Соловьева рассказала о болях в груди у женщин, которые не стоит игнорировать. Они могут указывать на серьезные заболевания.

Анастасия Соловьева утверждает, боли в груди может испытывать каждая вторая женщина и зачастую это признак приближающейся менструации. Она отметила, что это практически нормальная ситуация. Ощущение боли может быть тянущим, тупым, распирающим. Дискомфорт в обеих молочных железах, как правило, возникает за 7-10 дней до начала критических дней и утихает после их начала. Это проходит само по себе и не требует лечения. Медик сообщила, если ощущения становятся постоянными или повышается их интенсивность, а отечность и чувство дискомфорта сохраняются после окончания КД больше 2 недель, то это повод насторожиться, поскольку состояние не является нормой.

Среди причин патологических болей в груди маммолог выделяет мастопатию, инфекционные и воспалительные процессы в молочных железах, рак груди, распространение болей на грудь при сердечных болезнях, межреберной невралгии, грудного остеохондроза. Врач советует не игнорировать обследование, если наблюдаются подобные симптомы: ощущение боли не является причиной приближающейся менструации, в груди возникло резкое жжение и сдавливание, дискомфорт не снижает интенсивность, также ощущается повышение температуры тела, деформация груди.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:07

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