Дмитрий Маликов рассказал о подарке дочери Стефании на свое 50-летие в программе “Ты не поверишь”
Дмитрий Маликов рассказал, что получил в подарок от дочери Стефании на юбилей. В эфире программы “Ты не поверишь” артист признался, что праздник в честь его 50-летия прошел превосходно.
Как отметил Дмитрий Маликов, он научил свою дочь добру и она ему за это благодарна. Стефания Маликова подарила знаменитому отцу альбом с фотографиями, на которых запечатлены их любимые места отдыха. Оказалось, что она столкнулась с проблемой во время объединения кадров, но все в итоге получилось. Певец также признался, что пока не осуществил свою мечту о прыжке с парашютом, поскольку ему не хватает времени. Артист страдает от аэрофобии, поэтому хочет избавиться от страха жестким способом.
Иосиф Пригожин не советует Дмитрию Маликову рисковать своим здоровьем, несмотря на то, что сам прыгал с парашютом.
Как отметил Дмитрий Маликов, он научил свою дочь добру и она ему за это благодарна. Стефания Маликова подарила знаменитому отцу альбом с фотографиями, на которых запечатлены их любимые места отдыха. Оказалось, что она столкнулась с проблемой во время объединения кадров, но все в итоге получилось. Певец также признался, что пока не осуществил свою мечту о прыжке с парашютом, поскольку ему не хватает времени. Артист страдает от аэрофобии, поэтому хочет избавиться от страха жестким способом.
Иосиф Пригожин не советует Дмитрию Маликову рисковать своим здоровьем, несмотря на то, что сам прыгал с парашютом.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:04