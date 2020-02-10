Дмитрий Маликов рассказал о подарке дочери Стефании на свое 50-летие в программе “Ты не поверишь”





Как отметил Дмитрий Маликов, он научил свою дочь добру и она ему за это благодарна. Стефания Маликова подарила знаменитому отцу альбом с фотографиями, на которых запечатлены их любимые места отдыха. Оказалось, что она столкнулась с проблемой во время объединения кадров, но все в итоге получилось. Певец также признался, что пока не осуществил свою мечту о прыжке с парашютом, поскольку ему не хватает времени. Артист страдает от аэрофобии, поэтому хочет избавиться от страха жестким способом.Иосиф Пригожин не советует Дмитрию Маликову рисковать своим здоровьем, несмотря на то, что сам прыгал с парашютом.