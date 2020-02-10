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Вячеслав Манучаров поддержал Любовь Успенскую после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной

Вячеслав Манучаров в эфире «Ты не поверишь!» на «НТВ» решил прокомментировать недавний скандал в жизни Любови Успенской и ее дочери. По словам актера, он не верит словам Татьяны Плаксиной.
Вячеслав Манучаров поддержал Любовь Успенскую после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной

Как сказал друг "королевы русского шансона", она знаком с ней на протяжении 20 лет и считает звезду «религиозным и чистоплотным человеком». Вячеслав Манучаров отметил, что артистка живет по понятиям и никогда бы не смогла поднять руку на свою дочь. Мнение телеведущего поддержала также Эвелина Блёданс, заявив, что в связи со скандалом верит матери Татьяны Плаксиной. Она также высказала понимание, что девушка нуждается в поддержке. «Она должна научиться бороться со своими страхами. Выйти из этой ситуации», - отметила звезда и предположила, что наследница исполнительницы хотела с кем-нибудь поделиться своими переживаниями.

При этом Станислав Садальский высказал мнение, что не стоило дочери Успенской, да и самой знаменитости выносить конфликт на общественный суд. Как считает журналист, эта история является личной для звездных родственников, и они должны сами в ней разобраться.

Ранее 30-летняя Плаксина публично рассказала, что мать ее била и хотела задушить. Сейчас девушка живет в США со своим отцом, но через некоторое время собирается вернуться в Россию.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:23

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