Вячеслав Манучаров поддержал Любовь Успенскую после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной

Как сказал друг "королевы русского шансона", она знаком с ней на протяжении 20 лет и считает звезду «религиозным и чистоплотным человеком». Вячеслав Манучаров отметил, что артистка живет по понятиям и никогда бы не смогла поднять руку на свою дочь. Мнение телеведущего поддержала также Эвелина Блёданс, заявив, что в связи со скандалом верит матери Татьяны Плаксиной. Она также высказала понимание, что девушка нуждается в поддержке., - отметила звезда и предположила, что наследница исполнительницы хотела с кем-нибудь поделиться своими переживаниями.При этом Станислав Садальский высказал мнение, что не стоило дочери Успенской, да и самой знаменитости выносить конфликт на общественный суд. Как считает журналист, эта история является личной для звездных родственников, и они должны сами в ней разобраться.Ранее 30-летняя Плаксина публично рассказала, что мать ее била и хотела задушить. Сейчас девушка живет в США со своим отцом, но через некоторое время собирается вернуться в Россию.