Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что на реалити-шоу она обрела комплексы и страхи





На последней программе "Бородина против Бузовой" эксперты в очередной раз постарались разобраться в проблемах беременной Саши Черно. Тем не менее, ожидаемо, звезда реалити-шоу заявила, что во всем виноваты окружающие и сам проект, а не она. Так, по мнению будущей мамочки, на реалити-шоу она обрела только комплексы и страхи, а справиться с ними теперь сложно.У Саши Черно и так сложный период, ведь она вынашивает ребенка, а еще ей предложили такую программу похудения, справиться с которой девушке не под силу. К тому же, у проектантки отпадают ресницы, все вокруг ее не понимают и только ссорятся с будущей мамочкой. При всем этом она не хочет уходить за Периметр, где могла бы выносить и родить ребенка без лишних обид и переживаний.