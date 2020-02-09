Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Голд согласна давать деньги Илье Яббарову на строительство дома





Не так давно Илья Яббаров рассказал, что намерен построить дом, где он будет жить после проекта. Прежде саратовский шансонье утверждал, что достанется жилье его сыну Богдану, которому только исполнился год, но теперь саратовский шансонье, по его словам, будет жить в новом доме со своей избранницей.Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Голд уверена, что этой женщиной станет именно она, девушка серьезно планирует свадьбу со своим избранником и готова поддержать его во всем. Теперь избранница саратовского шансонье, по ее словам, будет давать деньги, которые получает на проекте, на строительство совместного "семейного гнездышка".