Отец Стаса Пьехи Пятрас Герулис перестал получать деньги от сына
Отец Стаса Пьехи оставил свою семью, когда его сыну не было даже года. Недавно Пятрас Герулис рассказал журналистам из «Ты не поверишь!», что перестал получать деньги от артиста.
Джазовый музыкант живет на окраине Вильнюса в простой 5-этажке. Как сказал Пятрас Герулис, ранее звездный наследник регулярно помогал ему финансово, несмотря на то, что родитель почти не принимал никакого участия в его воспитании. По словам артиста, внезапно деньги перестали приходить. Сейчас родственник Стаса Пьехи ест в столовой для малоимущих и откровенно говорит о временах, когда ему нечем было питаться. Отец знаменитости получает 16 тысяч рублей пенсии, которой ему не хватает на жизнь.
Не так давно Герулиса обокрали мошенники, которые вынесли из квартиры телефон и компьютер. Как отметил музыкант, эти вещи были куплены на деньги наследника. Дома у отца звезды эстрады стоит телескоп, который злоумышленники оставили. Он планировал подарить его внуку, с которым хотел увидеться. В ходе разговора с корреспондентами артист также посоветовал Пьехе беречь свое здоровье.
Джазовый музыкант живет на окраине Вильнюса в простой 5-этажке. Как сказал Пятрас Герулис, ранее звездный наследник регулярно помогал ему финансово, несмотря на то, что родитель почти не принимал никакого участия в его воспитании. По словам артиста, внезапно деньги перестали приходить. Сейчас родственник Стаса Пьехи ест в столовой для малоимущих и откровенно говорит о временах, когда ему нечем было питаться. Отец знаменитости получает 16 тысяч рублей пенсии, которой ему не хватает на жизнь.
Не так давно Герулиса обокрали мошенники, которые вынесли из квартиры телефон и компьютер. Как отметил музыкант, эти вещи были куплены на деньги наследника. Дома у отца звезды эстрады стоит телескоп, который злоумышленники оставили. Он планировал подарить его внуку, с которым хотел увидеться. В ходе разговора с корреспондентами артист также посоветовал Пьехе беречь свое здоровье.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Вчера, 23:00