Отец Стаса Пьехи Пятрас Герулис перестал получать деньги от сына

Джазовый музыкант живет на окраине Вильнюса в простой 5-этажке. Как сказал Пятрас Герулис, ранее звездный наследник регулярно помогал ему финансово, несмотря на то, что родитель почти не принимал никакого участия в его воспитании. По словам артиста, внезапно деньги перестали приходить. Сейчас родственник Стаса Пьехи ест в столовой для малоимущих и откровенно говорит о временах, когда ему нечем было питаться. Отец знаменитости получает 16 тысяч рублей пенсии, которой ему не хватает на жизнь.Не так давно Герулиса обокрали мошенники, которые вынесли из квартиры телефон и компьютер. Как отметил музыкант, эти вещи были куплены на деньги наследника. Дома у отца звезды эстрады стоит телескоп, который злоумышленники оставили. Он планировал подарить его внуку, с которым хотел увидеться. В ходе разговора с корреспондентами артист также посоветовал Пьехе беречь свое здоровье.