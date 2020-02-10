Блогер устроил эксперимент-сравнение браузеров на ноутбуке Mac Pro за 2,8 млн рублей
Блогер Джонатан Моррисон провел эксперимент-сравнение браузеров на ноутбуке Mac Pro за 2,8 млн рублей. Google Chrome смог задействовать 1,4 ТБ ОЗУ при открытых вкладках.
Чтобы проверить оперативную память Mac Pro на Google Chrome Джонатан Моррисон не стал запускать обработку сложной графики. Он просто открывал вкладки в браузерах, а процесс эксперимента показал в Twitter. Согласно результатам, при 2 тысячах вкладок браузер потребовал 75 Гб памяти, а при преодолении 5 тысяч вкладок было задействовано 170 Гб ОЗУ. При 6 тысячах потребовалось 857 Гб, но окончательным показателем стал 1,4 ТБ использованной памяти.
Safari был остановлен при 2,26 Гб, а Final Cut Pro “завис” на показателе 6 Гб. В официальном магазине Apple максимальная конфигурация Mac Pro с 1,5 ТБ ОЗУ обойдется по цене более 2,8 млн рублей.
Чтобы проверить оперативную память Mac Pro на Google Chrome Джонатан Моррисон не стал запускать обработку сложной графики. Он просто открывал вкладки в браузерах, а процесс эксперимента показал в Twitter. Согласно результатам, при 2 тысячах вкладок браузер потребовал 75 Гб памяти, а при преодолении 5 тысяч вкладок было задействовано 170 Гб ОЗУ. При 6 тысячах потребовалось 857 Гб, но окончательным показателем стал 1,4 ТБ использованной памяти.
Safari был остановлен при 2,26 Гб, а Final Cut Pro “завис” на показателе 6 Гб. В официальном магазине Apple максимальная конфигурация Mac Pro с 1,5 ТБ ОЗУ обойдется по цене более 2,8 млн рублей.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:11