"Вышибают бабло всеми возможными способами": Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале





Писатель Захар Прилепин, комментируя появление Ксении Собчак на первом канале, отметил, телеведущая действительно может многим не нравиться из-за своих взглядов, в том числе и ему, однако она может принести прибыль тому или иному каналу. В России все живут по принципам капитализма, а потому прибыль ставится превыше всего, что и можно наблюдать в данном случае.Захар Прилепин также отметил, позиция Ксении Собчак о том, что Крым должен принадлежать Украину неудивительна. Не так давно в программе "60 минут" появились и украинские политики, которые отметили, что полуостров нужно отдать Америке. В России живут люди с различными взглядами, а потому обращать на это внимание не стоит.Программа с участием Ксении Собчак и Александра Гордона появится на экранах уже завтра. В программе "Док-Ток" эксперты будут осуждать истории, которые получили в обществе большой резонанс.