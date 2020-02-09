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"Вышибают бабло всеми возможными способами": Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале

Как известно, уже в скором времени на Первом канале начнет выходить программа, ведущей которой пригласили стать Ксению Собчак. Многим появление теледивы показалось странным, ведь она часто высказывалась против российских политиков, однако на то, считает Захар Прилепин, есть объективная причина. В России, отметил писатель, "вышибают бабло всеми возможными способами".
"Вышибают бабло всеми возможными способами": Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале

Писатель Захар Прилепин, комментируя появление Ксении Собчак на первом канале, отметил, телеведущая действительно может многим не нравиться из-за своих взглядов, в том числе и ему, однако она может принести прибыль тому или иному каналу. В России все живут по принципам капитализма, а потому прибыль ставится превыше всего, что и можно наблюдать в данном случае.

Захар Прилепин также отметил, позиция Ксении Собчак о том, что Крым должен принадлежать Украину неудивительна. Не так давно в программе "60 минут" появились и украинские политики, которые отметили, что полуостров нужно отдать Америке. В России живут люди с различными взглядами, а потому обращать на это внимание не стоит.

Программа с участием Ксении Собчак и Александра Гордона появится на экранах уже завтра. В программе "Док-Ток" эксперты будут осуждать истории, которые получили в обществе большой резонанс.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:38

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