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Медики рассказали о семи ошибках при проветривании квартиры зимой

Медики утверждают, что при проветривании квартиры зимой большинство людей совершают семь типичных ошибок. Среди них отмечены слишком сильное отопление, мебель, плотно придвинутая к стене, отсутствие проветривания в плохую погоду, возникновение конденсата

В квартире каждый день из разных источников испаряется вода. При недостаточном проветривании в холодной части помещения скапливается конденсат, который отлично подходит для размножения спор плесени. В зимний период лучше всего открывать окна настежь, так как маленький зазор створки охлаждает комнату, а не освежает. Таким образом обогрев помещения является бессмысленным. Мебель нельзя ставить очень близко к стене, поскольку это мешает естественной циркуляции воздуха и в квартире с большой сыростью может возникнуть грибок. Не стоит закрывать окна при плохой погоде, в это время воздух на улице более сухой.

Возникновение конденсата является первым признаком неправильной вентиляции, высокой влажности, которая может быть причиной появления грибка. Проветрив комнату не стоит сразу обогревать помещение, так как снова будет ощущаться тёплый воздух, а вентиляция сведётся к нулю. Держать окна в течении 1-2 минут не нужно: за это время невозможно избавиться от влаги. Однако долго также не стоит проветривать: помещение быстро остывает, из-за чего необходимо больше энергии для обогрева. Достаточно открыть окна на 10-15 минут.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:00

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