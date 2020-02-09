АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

"Мой малыш - мой смысл жизни": Алена Савкина и Илья Яббаров отметили день рождения сына Богдана

Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина отметила первый в жизни сына Богдана день рождения. Молодая мамочка отметила, что ради малыша она готова забыть все обиды на экс-избранника Илью Яббарова, а вместе они сделают все, чтобы мальчик рос счастливым.
"Мой малыш - мой смысл жизни": Алена Савкина и Илья Яббаров отметили день рождения сына Богдана

На своей странице в Instagram звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина посвятила сыну Богдану трогательный пост. Она поблагодарила малыша за то, что он выбрал ее своей мамой, отметила, что родители сделают все для наследника. По словам молодой мамочки, она чувствовала, как малыш пинал ее в животе, а после его появления на свет весь мир изменился и прежним уже не станет.

Поблагодарила Алена Савкина и Илью Яббарова, подчеркнув, она знает, как отец любит своего маленького сына Богдана, а для малыша он самый лучший папа на свете.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что на реалити-шоу она обрела комплексы и…
Лолита раскрыла подробности о новом возлюбленном в эфире шоу “Ты не…
Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Голд согласна давать деньги Илье Яббарову на строительство…
В США во время встречи Плаксиной с друзьями семьи случилась…
"Вышибают бабло всеми возможными способами": Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом…
Оксану Федорову раскритиковали за процедуры по сохранению молодости…
Вадим Манукян предрек Алле Пугачевой неприятности из-за обвинений Михаила…
"Мой малыш - мой смысл жизни": Алена Савкина и Илья Яббаров отметили день рождения сына…
Киркоров: «Орбакайте переживает, что подвела поклонников из-за сломанной…
Брэдли Купер наладил отношения с Ириной…
"Он не хочет быть со мной": Саша Черно попыталась помириться с Иосифом…
Косметологи порекомендовали необычное применение сахара для ухода за…
"Я нахожусь здесь, потому что хочу развиваться": Захар Саленко признался, что хочет стать…
"Мне не хватало его внимания": Приемный сын Сергея Зверева объяснил свое нежелание общаться с…
Психологи рассказали, почему поздние браки более…
"Постоянно чем-то занимать": Нелли Ермолаева дала советы молодым мамам, как отучить ребенка от…
Кудрявцева адвокату Успенской: «Наша программа не про…
Победа над тяжелой болезнью и спасение матери: Ирина Слуцкая отмечает…
Звезда "Дома-2" Дана Николенко рассказала, что в 11 месяцев умеет делать ее сын…
Адвокат Любови Успенской Александр Бенхин сообщил об ухудшении здоровья…
Кучера назвал Кабо и Муравьеву «красотками» на совместном…
Участник проекта "Дом-2" Никита Рудаков познакомился с родными Алины…
Названа причина жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту…
Звезда проекта "Дом-2" Ксения Шаповал подарила Владу Кадони шерстяные…
Яна Рудковская прокомментировала сравнение с «корявой мадам» после импровизированных…
Ксения Собчак стала жертвой травли зоозащитников за рекламу меховых…
Эксперты назвали преимущества нового танка Т-90М…
Канадский производитель пуховиков потерял свой статус миллиардера из-за…
Просмотреть все новости