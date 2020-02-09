"Мой малыш - мой смысл жизни": Алена Савкина и Илья Яббаров отметили день рождения сына Богдана

На своей странице в Instagram звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина посвятила сыну Богдану трогательный пост. Она поблагодарила малыша за то, что он выбрал ее своей мамой, отметила, что родители сделают все для наследника. По словам молодой мамочки, она чувствовала, как малыш пинал ее в животе, а после его появления на свет весь мир изменился и прежним уже не станет.Поблагодарила Алена Савкина и Илью Яббарова, подчеркнув, она знает, как отец любит своего маленького сына Богдана, а для малыша он самый лучший папа на свете.