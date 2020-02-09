Певица Ханна предложила поклонникам угадать ее наряд для очередного концерта

Знаменитость запустила флешмоб, который поможет ее фолловерам проявить необычную активность. Ханна предложила аудитории угадать, какой наряд она выберет для выступления на новом шоу. За правильный ответ артистка обещала поставить победителю отметку «Нравится» на его странице в соцсети.- обратилась любимица публики к поклонникам. Данный интерактив можно считать успешным, так как на данный момент публикация звезды российской сцены набрала более 177 тысяч «лайков» и примерно 2,5 тысячи откликов. При этом интернет-пользователи продолжают размышлять, что оденет кумир для будущего выхода на сцену.Ранее Ольга Бузова похвасталась своим достижением – она получила 3 платиновые пластинки благодаря песни «Мало половин» и двум первым альбомам исполнительницы «Под звуки поцелуев» и «Принимай меня». В комментариях телеведущая призвала фанатов угадать, что из ее творчества удостоится награды в следующий раз.