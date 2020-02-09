Иван Ургант в эфире программы не сумел назвать правильное наименование жителей города Минеральные Воды





В игре Ивану Урганту предстояло угадать правильное название жителей разных городов России, например, Братска, Великих Лук и Минеральных Вод. Засчитывались только научные варианты ответа, но дойдя до кавказского города телеведущий совершил ошибку, назвав население “минеральноводянями”. Такой ответ не засчитали, а правильным оказался “минеральноводцы”. Ответ артиста жители города высмеяли, отметив, что редакторы шоу тоже допустили неверный ответ, а катойконимом является минераловодчане или минераловодцы.В социальных сетях также возмутились заставкой, которую использовали во время съемок шоу, поскольку ею оказалась фотография Пятигорска.