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Иван Ургант в эфире программы не сумел назвать правильное наименование жителей города Минеральные Воды

Иван Ургант в эфире программы не сумел назвать правильное наименование жителей города Минеральные Воды. Вместе с Еленой Ваенгой телеведущий участвовал в развлекательной игре.

В игре Ивану Урганту предстояло угадать правильное название жителей разных городов России, например, Братска, Великих Лук и Минеральных Вод. Засчитывались только научные варианты ответа, но дойдя до кавказского города телеведущий совершил ошибку, назвав население “минеральноводянями”. Такой ответ не засчитали, а правильным оказался “минеральноводцы”. Ответ артиста жители города высмеяли, отметив, что редакторы шоу тоже допустили неверный ответ, а катойконимом является минераловодчане или минераловодцы.

В социальных сетях также возмутились заставкой, которую использовали во время съемок шоу, поскольку ею оказалась фотография Пятигорска.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

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