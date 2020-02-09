"Он не хочет быть со мной": Саша Черно попыталась помириться с Иосифом Оганесяном





Неделю назад Саша Черно и Иосиф Оганесян рассказали, что решили подать на развод. Несмотря на беременность звезды проекта "Дом-2", влюбленные никак не могут помириться и разъехались по разным комнатам. Несколько раз разрыв отношений между супругами обсуждали в программе "Бородина против Бузовой", однако так и не смогли найти решение проблемы.Тем не менее, позже в соцсети Instagram Саша Черно призналась, она пыталась наладить отношения, но Иосиф Оганесян сам не знает, чего он хочет. Сначала он готов был вернуться в любом случае, затем только ради ребенка, теперь же хочет, чтобы она ползала за ним на коленях. Черно,по ее словам, понимает и уважает решение возлюбленного, но он сам тоже подогревает конфликты и провоцирует будущую мамочку на ругательства, а после ссор утверждает, что не может быть с ней из-за постоянного недовольства и того, что она ругается.