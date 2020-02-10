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Медики рассказали, как группа крови может влиять на личную жизнь человека

Медики из Принстонского университета рассказали, каким образом группа крови может влиять на личную жизнь человека. По словам Daily Mail из-за такого разделения возможно проследить особенности характера и поведения личности.
Медики рассказали, как группа крови может влиять на личную жизнь человека

Медики уверяют, что обладатели первой группы крови славятся особым напором. Для того, чтобы покорить такого человека, не стоит долго медлить с признаниями в любви. Для такой особы будет приятным искреннее признание и открытость в намерениях. Для обладателей второй группы крови более важна духовная связь. Для человека комфортными будут ненавязчивые близкие отношения. Ни в коем случае не стоит торопить события, ведь для таких личностей особо необходимо изучение характера партнера и нахождение общего языка.

Что касается обладателей третей группы крови, то их во многом нужно поддерживать. Такому человеку будет по душе лесть, даже если она и не слишком скрытая. Представители мужского пола отдадут предпочтение искренним и естественным девушкам. Человек с четвертой группой крови нуждается в признании. Особо такая персона будет ценить одобрение своего партнера близкими и родными. Только представителей этого типа никогда не стоит торопить с решениями, они предпочитают все хорошо обдумать и только после приступать к действиям.

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Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 08:09

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