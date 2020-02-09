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В США во время встречи Плаксиной с друзьями семьи случилась драка

В программе «Звезды сошлись», которая выходит на канале НТВ, сообщили о том, что в США во время встречи Татьяны Плаксиной произошла драка. В потасовке принимали участие друзья семье девушки и один из пассажиров рейса, на котором она летела.
В США во время встречи Плаксиной с друзьями семьи случилась драка

Дочь «королевы шансона» начали снимать на камеру в аэропорту. Это заметила женщина, которая встречала Татьяну Плаксину. Она набросилась на пассажира самолета. По словам пострадавшего, ему сломали смартфон, разбили очки и расцарапали лицо. Мужчина, который вел запись, требует, чтобы ему компенсировали ущерб.

До того, как уехать в США, Татьяна Плаксина вновь связывалась с журналистами НТВ. По словам девушки, ее мать пришла в ярость из-за скандальной истории. Дочь Любови Успенской рассказала, что дома в ее комнату вбежал охранник певицы и хотел отобрать телефон, но она быстро спрятала его в трусы. Татьяна Плаксина просила сотрудников канала, чтобы помогли ей выехать из страны.

Мария Арбатова, которая присутствовала в студии «Звезды сошлись» во время съемок, думает, что дочь «королевы шансона» легко адаптируется в США. Ей кажется, что Татьяна Плаксина не думает о деньгах, так как она «из другого мира».

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:41

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