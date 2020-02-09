В США во время встречи Плаксиной с друзьями семьи случилась драка

Дочь «королевы шансона» начали снимать на камеру в аэропорту. Это заметила женщина, которая встречала Татьяну Плаксину. Она набросилась на пассажира самолета. По словам пострадавшего, ему сломали смартфон, разбили очки и расцарапали лицо. Мужчина, который вел запись, требует, чтобы ему компенсировали ущерб.До того, как уехать в США, Татьяна Плаксина вновь связывалась с журналистами НТВ. По словам девушки, ее мать пришла в ярость из-за скандальной истории. Дочь Любови Успенской рассказала, что дома в ее комнату вбежал охранник певицы и хотел отобрать телефон, но она быстро спрятала его в трусы. Татьяна Плаксина просила сотрудников канала, чтобы помогли ей выехать из страны.Мария Арбатова, которая присутствовала в студии «Звезды сошлись» во время съемок, думает, что дочь «королевы шансона» легко адаптируется в США. Ей кажется, что Татьяна Плаксина не думает о деньгах, так как она «из другого мира».