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Лолита раскрыла подробности о новом возлюбленном в эфире шоу “Ты не поверишь!”

Певица Лолита подробно рассказала о своем новом возлюбленном, который имеет серьезную должность. Вместе пара отдохнула в Израиле, потратив 250 тысяч рублей, о чем артистка рассказала в эфире шоу “Ты не поверишь!”.

Недавно Лолита вместе с новым избранником побывала в Израиле, где пила вино, а по утрам плавала в бассейне. Возлюбленный звезды является человеком не публичным, занимает серьезную должность, поэтому они договорились не появляться вместе на публике до определенного момента. Однако в скором времени Лолита покажет его общественности. По словам звезды, недавний отдых обошелся ее избраннику в 250 тысяч рублей. Лолита уверена, что на отдыхе с любимым человеком должен платить мужчина.
Лолита раскрыла подробности о новом возлюбленном в эфире шоу “Ты не поверишь!”

Артистка считает бывших мужей достойными людьми, но ошиблась она лишь раз. Знаменитость также пожаловалась на пользователей Сети, которые предлагают ей отношения и присылают свои фотографии.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:53

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