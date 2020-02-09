Лолита раскрыла подробности о новом возлюбленном в эфире шоу “Ты не поверишь!”





Недавно Лолита вместе с новым избранником побывала в Израиле, где пила вино, а по утрам плавала в бассейне. Возлюбленный звезды является человеком не публичным, занимает серьезную должность, поэтому они договорились не появляться вместе на публике до определенного момента. Однако в скором времени Лолита покажет его общественности. По словам звезды, недавний отдых обошелся ее избраннику в 250 тысяч рублей. Лолита уверена, что на отдыхе с любимым человеком должен платить мужчина.Артистка считает бывших мужей достойными людьми, но ошиблась она лишь раз. Знаменитость также пожаловалась на пользователей Сети, которые предлагают ей отношения и присылают свои фотографии.