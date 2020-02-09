"Я нахожусь здесь, потому что хочу развиваться": Захар Саленко признался, что хочет стать ведущим





Не так давно появились слухи, что Захар Саленко поставил организаторам реалити-шоу "Дом-2" ультиматум. Молодой человек не скрывает, он хочет стать телеведущим, а не просто участником. Как известно, Саленко и Яна Шафеева являются одной их топовых пар, а потому их исчезновение может повлиять на рейтинги.Захар Саленко объяснил свои амбиции. Он признался, что проект многое ему дал, молодой человек успел построить отношения, в Периметре он остается для того, чтобы развиваться. Ранее у проектанта не получилось пойти по стопам Ольги Бузовой, во всем он, по его словам, виноват сам, но отчасти и Яна Шафеева. Теперь же Саленко дает сам себе и организаторам шесть месяцев, если добиться цели ему не удастся, он уйдет навсегда.