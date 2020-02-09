Вадим Манукян предрек Алле Пугачевой неприятности из-за обвинений Михаила Муромова

Эксперт при Государственной думе, уважительно относящийся к Примадонне, высказал предположение, что недавний инцидент может плохо повлиять на ее репутацию. Как сказал Вадим Манукян, если появятся другие артисты с подобными обвинениями в адрес Аллы Пугачевой, она может стать изгнанником общества. В качестве примера специалист привел западное движение #metoo, из-за которого у Харви Вайнштейна возникли серьезные неприятности.Недавно Михаил Муромов дал откровенное интервью, в котором обвинил супругу Максима Галкина в том, что она практически разрушила его музыкальную карьеру. По словам некогда популярного композитора, у него отлично шли дела пока не вмешалась исполнительница и не воспользовалась своим авторитетом, чтобы добиться от представителей российских каналов запрета приглашать коллегу по творческому цеху на телевидение. Как отметил певец, Пугачева часто поступала подобным образом и с другими представителями эстрады. Муромов считает, что она боялась конкуренции.