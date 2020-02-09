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"Постоянно чем-то занимать": Нелли Ермолаева дала советы молодым мамам, как отучить ребенка от соски

Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева на своей странице в Instagram рассказала своим поклонницам и молодым мамочкам, как отучить ребенка от соски. Бывшая проектантка отметила, на данный момент ее сын Мирон спит с пустышкой, но она не собирается сдаваться.
"Постоянно чем-то занимать": Нелли Ермолаева дала советы молодым мамам, как отучить ребенка от соски

Экс-участница проекта "Дом-2"Нелли Ермолаева рассказала, что отучить ребенка от соски достаточно сложно. Ее сын Мирон раньше почти не просил ее, однако теперь он падает на пол и устраивает истерики. Но молодая мамочка не собирается сдаваться. Она поделилась несколькими советами из собственного опыта. Так, Ермолаева старается чем-то отвлечь ребенка - новой игрой, историей о том, что соска нужнее зайчику или ежику, отвести мальчика на прогулку или просто включить мультики.

Главный совет, по мнению Нелли Ермолаевой, заключается в том, чтобы постоянно чем-то занимать ребенка, не давать ему заскучать или подумать о соске. Любая активность и новый вид деятельности только помогут малышу стать более развитым, а затем и забыть о соске. Нельзя игнорировать истерики наследников, посоветовала звезда проекта "Дом-2", стыдить их или ругать. Лучше всего постоянно взаимодействовать с малышом, то и дело переключая его внимание. Нелли Ермолаева уже смогла приучить Мирона к тому, чтобы он не просил соску днем, а потому не собирается сдаваться.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:52

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