"Постоянно чем-то занимать": Нелли Ермолаева дала советы молодым мамам, как отучить ребенка от соски

Экс-участница проекта "Дом-2"Нелли Ермолаева рассказала, что отучить ребенка от соски достаточно сложно. Ее сын Мирон раньше почти не просил ее, однако теперь он падает на пол и устраивает истерики. Но молодая мамочка не собирается сдаваться. Она поделилась несколькими советами из собственного опыта. Так, Ермолаева старается чем-то отвлечь ребенка - новой игрой, историей о том, что соска нужнее зайчику или ежику, отвести мальчика на прогулку или просто включить мультики.Главный совет, по мнению Нелли Ермолаевой, заключается в том, чтобы постоянно чем-то занимать ребенка, не давать ему заскучать или подумать о соске. Любая активность и новый вид деятельности только помогут малышу стать более развитым, а затем и забыть о соске. Нельзя игнорировать истерики наследников, посоветовала звезда проекта "Дом-2", стыдить их или ругать. Лучше всего постоянно взаимодействовать с малышом, то и дело переключая его внимание. Нелли Ермолаева уже смогла приучить Мирона к тому, чтобы он не просил соску днем, а потому не собирается сдаваться.