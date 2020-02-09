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Киркоров: «Орбакайте переживает, что подвела поклонников из-за сломанной ноги»

Во время съемок программы «Ты не поверишь!» Филипп Киркоров признался, что во время своего отдыха в Майями так и не смог навестить дочь Аллы Пугачевой. Поп-король рассказал, что Кристина Орбакайте очень переживает, что подвела поклонников из-за сломанной ноги и была вынуждена отменить концерты и спектакли.
Киркоров: «Орбакайте переживает, что подвела поклонников из-за сломанной ноги»

По словам Филиппа Киркорова, дочь его экс-супруги «настоящий боец», который никогда «не будет ныть». Все свои невзгоды Кристина Орбакайте встречает с юмором, чем очень похожа на свою знаменитую мать. Несколько недель назад артистка сломала лодыжку, поэтому ее выступления и спектакли в «Современнике» перенесли на март. Поклонники очень ждут Кристину Орбакайте в театре.

В Майами Филипп Киркоров отдыхал со своими детьми. Певец отметил, что он «семейный человек», хотя в последнее время о нем появляется много слухов. Также поп-король рассказал о том, что в школьные времена его называли «эфиоп». Такое прозвище будущему артисту дали из-за того, что он был очень смуглым и кудрявым.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:19

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