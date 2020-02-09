Киркоров: «Орбакайте переживает, что подвела поклонников из-за сломанной ноги»

По словам Филиппа Киркорова, дочь его экс-супруги «настоящий боец», который никогда «не будет ныть». Все свои невзгоды Кристина Орбакайте встречает с юмором, чем очень похожа на свою знаменитую мать. Несколько недель назад артистка сломала лодыжку, поэтому ее выступления и спектакли в «Современнике» перенесли на март. Поклонники очень ждут Кристину Орбакайте в театре.В Майами Филипп Киркоров отдыхал со своими детьми. Певец отметил, что он «семейный человек», хотя в последнее время о нем появляется много слухов. Также поп-король рассказал о том, что в школьные времена его называли «эфиоп». Такое прозвище будущему артисту дали из-за того, что он был очень смуглым и кудрявым.