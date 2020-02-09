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Звезда "Дома-2" Дана Николенко рассказала, что в 11 месяцев умеет делать ее сын Макар

Экс-участники проекта "Дом-2" Дана Николенко и Дима Кварацхелия отметили 11 месяцев своего сына Макара. На своей странице в Instagram бывшая проектантка рассказала, что в таком маленьком возрасте умеет делать малыш.
Звезда "Дома-2" Дана Николенко рассказала, что в 11 месяцев умеет делать ее сын Макар

Экс-участница проекта "Дом-2" Дана Николенко на своей странице в Instagram рассказала, что у ее сына Макара маленький юбилей - мальчику исполнилось 11 месяцев. Молодая мамочка не верит, что уже через месяц мальчику исполнится год, а уже сейчас он удивляет родителей своими умениями. Он почти делает первые шаги без опоры, постоянно рассказывает что-то на своем языке, знает, чего делать нельзя.

Дана Николенко отметила, для своего возраста ребенок очень развит, ведь он хорошо ест, не давится и хорошо пережевывает пищу. Спать Макар ложится в 22:00, а просыпается в 9:00, при этом он уже не требует по ночам бутылочку или пустышку. Весит малыш примерно 12 килограммов, зубы пока у него растут медленно, но все же экс-участница очень довольна первыми достижениями малыша.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:41

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