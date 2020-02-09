"Мне не хватало его внимания": Приемный сын Сергея Зверева объяснил свое нежелание общаться с отцом





Несколько лет назад в семье Сергея Зверева произошел разлад, в связи с чем его сын отказался от общения со знаменитым отцом. Оказалось, что стилист всегда считал своего наследникам несамостоятельным. По словам Сергея Зверева-младшего, между ними существовало несколько типов отношений – публичный и семейный, но дома они почти не разговаривали. Приемный ребенок артиста заявил, что стилист им не интересовался, поэтому ему не хватало внимания. Когда сын звезды захотел позвать друзей на свой день рождения домой, то отец запретил, назвав их ворами.На данный момент стилист пишет сыну через администратора, часто говорит ему о несамостоятельности. Сергей Зверев-младший похвастался, что теперь живет отдельно с возлюбленной, кошкой и собакой.