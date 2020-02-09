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Брэдли Купер наладил отношения с Ириной Шейк

Расставание Брэдли Купера с Ириной Шейк стало одним из наиболее обсуждаемых событий прошлого года в западном шоу-бизнесе. Тем не менее недавно стало известно, что пара наладила отношения друг с другом.
Брэдли Купер наладил отношения с Ириной Шейк

Согласно заявлению англоязычного издания Intouch со ссылкой на инсайдера, сейчас знаменитости окончательно помирились, полностью отказавшись от разбирательств. Теперь Брэдли Купер и его экс-возлюбленная поддерживают нормальные отношения. Однако речь идет не о возобновлении романа между Ириной Шейк и американским актером и в большей мере относится к инициативе российской модели. Якобы у нее появились новые приоритеты и цели, а артиста как своего бойфренда звезда подиумов давно вычеркнула из жизни.

В окружении бывших влюбленных считают серьезным шагом тот факт, что они начали общаться, так как воспитывают общего ребенка. По неофициальным данным, в 2019 году знаменитости разошлись довольно эмоционально, но это не помешало им забыть старые обиды.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:15

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