Брэдли Купер наладил отношения с Ириной Шейк
Расставание Брэдли Купера с Ириной Шейк стало одним из наиболее обсуждаемых событий прошлого года в западном шоу-бизнесе. Тем не менее недавно стало известно, что пара наладила отношения друг с другом.
Согласно заявлению англоязычного издания Intouch со ссылкой на инсайдера, сейчас знаменитости окончательно помирились, полностью отказавшись от разбирательств. Теперь Брэдли Купер и его экс-возлюбленная поддерживают нормальные отношения. Однако речь идет не о возобновлении романа между Ириной Шейк и американским актером и в большей мере относится к инициативе российской модели. Якобы у нее появились новые приоритеты и цели, а артиста как своего бойфренда звезда подиумов давно вычеркнула из жизни.
В окружении бывших влюбленных считают серьезным шагом тот факт, что они начали общаться, так как воспитывают общего ребенка. По неофициальным данным, в 2019 году знаменитости разошлись довольно эмоционально, но это не помешало им забыть старые обиды.
Согласно заявлению англоязычного издания Intouch со ссылкой на инсайдера, сейчас знаменитости окончательно помирились, полностью отказавшись от разбирательств. Теперь Брэдли Купер и его экс-возлюбленная поддерживают нормальные отношения. Однако речь идет не о возобновлении романа между Ириной Шейк и американским актером и в большей мере относится к инициативе российской модели. Якобы у нее появились новые приоритеты и цели, а артиста как своего бойфренда звезда подиумов давно вычеркнула из жизни.
В окружении бывших влюбленных считают серьезным шагом тот факт, что они начали общаться, так как воспитывают общего ребенка. По неофициальным данным, в 2019 году знаменитости разошлись довольно эмоционально, но это не помешало им забыть старые обиды.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:15