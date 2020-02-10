Диетологи рассказали о полезных и вредных свойствах жареных семечек подсолнечника





Они полезны для костной ткани из-за большого количества меди, необходимой костям, а так же диетологи отмечают содержание в них фитостеролов, помогающих уменьшать всасывание холестерина и понижать его уровень в организме. Особое внимание стоит уделить богатому количеству ценных минералов в составе семечек. К примеру, селен способен защищать организм от многих болезней, включающих даже рак. Магний справится с повышенным кровяным давлением и симптомами астмы.Несмотря на столь полезные качества семечек, нужно обратить внимание на их умеренное употребление. Прежде всего с осторожностью их стоит включать в рацион людям с избыточным весом. Также специалисты не рекомендуют их употреблять больным панкреатитом и болезнью Вильсона-Коновалова.