АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Диетологи рассказали о полезных и вредных свойствах жареных семечек подсолнечника

Диетологи рассказали о полезных и вредных свойствах употребления жареных семечек подсолнечника. Специалисты отмечают, что благодаря высокому содержанию в продукте полезного витамина Е, антиоксидант защищает клетки от различных повреждений.

Они полезны для костной ткани из-за большого количества меди, необходимой костям, а так же диетологи отмечают содержание в них фитостеролов, помогающих уменьшать всасывание холестерина и понижать его уровень в организме. Особое внимание стоит уделить богатому количеству ценных минералов в составе семечек. К примеру, селен способен защищать организм от многих болезней, включающих даже рак. Магний справится с повышенным кровяным давлением и симптомами астмы.

Несмотря на столь полезные качества семечек, нужно обратить внимание на их умеренное употребление. Прежде всего с осторожностью их стоит включать в рацион людям с избыточным весом. Также специалисты не рекомендуют их употреблять больным панкреатитом и болезнью Вильсона-Коновалова.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи рассказали о полезных и вредных свойствах жареных семечек…
Пользователи соцсетей озадачены поиском кота на фотографии свалки в новой…
Учёные расшифровали язык жестов…
Ученые: Ленивцы могут экономить энергию благодаря строению…
Медики рассказали, что узкие джинсы -скинни провоцируют развитие…
Эксперты назвали полезные свойства…
Ученые рассказали о пользе эфирного масла лимона при лечении расстройств…
Медики рассказали о пользе и противопоказаниях черемши для организма…
Отец Стаса Пьехи Пятрас Герулис перестал получать деньги от…
Иван Ургант в эфире программы не сумел назвать правильное наименование жителей города Минеральные…
Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко: «Захарьяш роется в моих…
Певица Ханна предложила поклонникам угадать ее наряд для очередного…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что на реалити-шоу она обрела комплексы и…
Лолита раскрыла подробности о новом возлюбленном в эфире шоу “Ты не…
Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Голд согласна давать деньги Илье Яббарову на строительство…
В США во время встречи Плаксиной с друзьями семьи случилась…
"Вышибают бабло всеми возможными способами": Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом…
Оксану Федорову раскритиковали за процедуры по сохранению молодости…
Вадим Манукян предрек Алле Пугачевой неприятности из-за обвинений Михаила…
"Мой малыш - мой смысл жизни": Алена Савкина и Илья Яббаров отметили день рождения сына…
Киркоров: «Орбакайте переживает, что подвела поклонников из-за сломанной…
Брэдли Купер наладил отношения с Ириной…
"Он не хочет быть со мной": Саша Черно попыталась помириться с Иосифом…
Косметологи порекомендовали необычное применение сахара для ухода за…
"Я нахожусь здесь, потому что хочу развиваться": Захар Саленко признался, что хочет стать…
"Мне не хватало его внимания": Приемный сын Сергея Зверева объяснил свое нежелание общаться с…
Психологи рассказали, почему поздние браки более…
"Постоянно чем-то занимать": Нелли Ермолаева дала советы молодым мамам, как отучить ребенка от…
Просмотреть все новости