Участник проекта "Дом-2" Никита Рудаков познакомился с родными Алины Галимовой





Звезда проекта "Дом-2" Алина Галимова вместе с Никитой Рудаковым отправились в город Чистополь в Татарстане. Родители и родственники девушки приняли молодого человека тепло, однако он оказался немного удивлен тем, что на стенах квартиры висели фотографии не только родителей, детей и внуков, но и самого Рудакова с Галимовой.Как известно, Алина Галимова и Никита Рудаков часто ругаются, недавно они и вовсе готовы были расстаться, а брюнетка отмечала, что не готова выйти замуж за молодого человека. Учитывая, что ребята только помирились, подобное поведение кажется довольно странным. Поклонники удивились не меньше, чем Рудаков, поинтересовавшись, неужели у девушки до этого не было парней, или же семья каждый раз использует их снимки для встречи.