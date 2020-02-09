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Участник проекта "Дом-2" Никита Рудаков познакомился с родными Алины Галимовой

Участник проекта "Дом-2" Никита Рудаков не так давно отвез свою возлюбленную Алину Галимову к дедушке и бабушке, знакомство с родственниками прошло хорошо и девушка осталась довольна. В ответ брюнетка отвезла избранника в Татарстан, однако он оказался удивлен поведением семьи девушки.
Участник проекта "Дом-2" Никита Рудаков познакомился с родными Алины Галимовой

Звезда проекта "Дом-2" Алина Галимова вместе с Никитой Рудаковым отправились в город Чистополь в Татарстане. Родители и родственники девушки приняли молодого человека тепло, однако он оказался немного удивлен тем, что на стенах квартиры висели фотографии не только родителей, детей и внуков, но и самого Рудакова с Галимовой.

Как известно, Алина Галимова и Никита Рудаков часто ругаются, недавно они и вовсе готовы были расстаться, а брюнетка отмечала, что не готова выйти замуж за молодого человека. Учитывая, что ребята только помирились, подобное поведение кажется довольно странным. Поклонники удивились не меньше, чем Рудаков, поинтересовавшись, неужели у девушки до этого не было парней, или же семья каждый раз использует их снимки для встречи.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:28

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