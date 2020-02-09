Кудрявцева адвокату Успенской: «Наша программа не про бенефис!»

Лера Кудрявцева пыталась донести Александру Бенхину, что Татьяна Плаксина сама позвонила на канал и пожелала стать гостьей программы. 30-летняя звездная наследница заявила, что Любовь Успенская ее избила. Адвокат «королевы шансона» уверяет, что в студии «Звезды сошлись» был устроен «настоящий бенефис», но ведущая решила возразить и доказать, что он не прав. По словам Леры Кудрявцевой, во время съемок программы в студии можно было увидеть Дану Борисову, Марию Арбатову и Ивана Макаревича. Все они могут подтвердить, что Татьяну Плаксину «никто не обрабатывал и насильно не удерживал». Кроме этого, дочь Любови Успенской сама позвонила со словами: «Помогите» и отдавала себе отчет в том, что последует далее.Александр Бенхин настаивает на том, что Татьяну Плаксину «насильно затащили в эфир». Кроме этого, он рассказал, что с выходом новых сюжетов Любовь Успенская чувствует себя хуже. Журналисты вмешались в ее личную жизнь и оклеветали, а также рушится ее репутация.