Звезда проекта "Дом-2" Ксения Шаповал подарила Владу Кадони шерстяные носки





Участница проекта "Дом-2" Ксения Шаповал периодически дает понять, что ей нравится телеведущий Влад Кадони. Девушка периодически дарит мужчине подарки, хотя он зачастую не отвечает ей взаимностью. Тем не менее, поклонники не верят в искренность чувств как со стороны девушки, так и мужчины, якобы в модельном бизнесе Шаповал явно рассчитывает найти кого-то более успешного, а вот Влад Кадони не сможет любить никого кроме себя.Тем не менее, Влад Кадони подписан на Ксению Шаповал в соцсети, хотя ее комментарии он удаляет, а в ночное время часто проводит время вместе с участницей проекта "Дом-2", не скрывая, что она ему нравится.