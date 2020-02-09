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Победа над тяжелой болезнью и спасение матери: Ирина Слуцкая отмечает 41-летие

Ирине Слуцкой 9 февраля исполняется 41 год, и к этому моменту она смогла победить тяжелую болезнь, родить, несмотря на плохие прогнозы, и спасти мать. Стало известно, как преодолела жизненные испытания фигуристка, первая в истории одиночных соревнований заслужившая звание семикратной чемпионки Европы.

Мать отдала Ирину Слуцкую в секцию по фигурному катанию в раннем возрасте в оздоровительных целях, и вскоре она превзошла сверстников. В 1996 году она удостоилась звания чемпионки Европы, а в 2002-м вступила в ряды чемпионов мира. В 2003 году спортсменка готовилась к соревнованиям, живя в гостинице с матерью, и услышала подозрительный стук. Оказалось, что родительнице стало плохо и медики едва смогли ее спасти. Затем потребовалось несколько пересадок почек, а в итоге прижилась одна. Слуцкой приходилось по ночам проверять дыхание матери, а вскоре она сама пострадала от васкулита. После длительного лечения фигуристка снова смогла принять участие в соревнованиях, став чемпионкой Европы в седьмой раз.

Из-за васкулита она регулярно проверяется у врачей, а также периодически страдает от астмы и постоянно пьет гормональные препараты для поддержания здоровья. Несмотря на это Ирина Слуцкая родила сына от Сергея Михеева, а недавно в браке с Алексеем Говыриным у нее родилась дочь.

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Спорт / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:44

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