Победа над тяжелой болезнью и спасение матери: Ирина Слуцкая отмечает 41-летие





Мать отдала Ирину Слуцкую в секцию по фигурному катанию в раннем возрасте в оздоровительных целях, и вскоре она превзошла сверстников. В 1996 году она удостоилась звания чемпионки Европы, а в 2002-м вступила в ряды чемпионов мира. В 2003 году спортсменка готовилась к соревнованиям, живя в гостинице с матерью, и услышала подозрительный стук. Оказалось, что родительнице стало плохо и медики едва смогли ее спасти. Затем потребовалось несколько пересадок почек, а в итоге прижилась одна. Слуцкой приходилось по ночам проверять дыхание матери, а вскоре она сама пострадала от васкулита. После длительного лечения фигуристка снова смогла принять участие в соревнованиях, став чемпионкой Европы в седьмой раз.Из-за васкулита она регулярно проверяется у врачей, а также периодически страдает от астмы и постоянно пьет гормональные препараты для поддержания здоровья. Несмотря на это Ирина Слуцкая родила сына от Сергея Михеева, а недавно в браке с Алексеем Говыриным у нее родилась дочь.