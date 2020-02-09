Адвокат Любови Успенской Александр Бенхин сообщил об ухудшении здоровья певицы

В ходе выпуска представитель знаменитости призвал общественность оставить ее в покое. По словам юриста Любови Успенской, сейчас она чувствует себя плохо и с каждым выходом новой передачи состояние здоровья ухудшается. Александр Бенхин заявил, что сейчас звездная родительница состоит в нормальных отношениях со своей наследницей и до отъезда Татьяны Плаксиной за границу родственники хорошо провели время вместе.Ранее 30-летняя дочь королевы русского шансона публично заявила, что мать ее постоянно избивала и иногда пыталась задушить. Позже стало известно, что девушка страдает тяжелым психологическим расстройством, в связи с чем ее слова для интервью нельзя воспринимать всерьез. Вот только появление Плаксиной на телевидении способствовало ухудшению здоровья Успенской. После этого исполнительница перестала выходить в свет.Адвокат также заявил, что собирается вести беседу с руководителями телеканала, поскольку они не имели права транслировать выступление близкого человека звезды эстрады без ее согласия. Из-за этого народной артистке предстоит долгое время восстанавливать свою репутацию.