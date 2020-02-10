Учёные расшифровали язык жестов шимпанзе





Учёными было расшифровано 66 жестов, работающих по-отдельности или в паре для лучшей передачи информации. Жестовый язык, с помощью которого общаются животные, понятен для любого представителя этого вида. Специалисты взяли за основу видеоролики 4 500 эпизодов общения с использованием языка жестов при больше чем 3 400 контактах шимпанзе в Уганде во время с 2007 по 2009 год. Они проанализировали их и смогли определить значения некоторых телодвижений.Когда мать показывала нижние лапы детёнышу, это могло означать «залезь на меня». Прикасаясь к лапе другой особи примат передаёт сообщение «почеши меня», а покусывая листья животное привлекает внимания представителя противоположного пола. Согласно утверждениям учёных, подобные наблюдения помогли сделать вывод о наличии чёткой взаимосвязи между отдельными жестами и дальнейшими действиями собеседника. Некоторые жесты могут иметь несколько значений. Например, если один примат хватает другого, то информацию можно расшифровывать как «не делай этого», «залезь на меня» или «уйди прочь». Данный эксперимент ещё раз свидетельствует о том, что человек и животное имеют много общего.