Ксения Собчак стала жертвой травли зоозащитников за рекламу меховых изделий

На фото Ксения Собчак предстала в светлой куртке с капюшоном, при этом сидя у стены. В описании супруга Константина Богомолова отметила, что спряталась от холодов и всех, кто ей неприятен. Она также указала адрес и контакты бутика, где можно найти подобные вещи. Тем не менее, поклонники поспешили осудить светскую львицу, отметив, что в 2020 году носить мех - бесчеловечно, ведь люди, наоборот, отказываются от устоявшихся принципов в пользу новых технологий, в частности, мембранной одежды.На критику, тем не менее, Ксения Собчак отвечать не стала, оставив все негативные комментарии без внимания.