Косметологи порекомендовали необычное применение сахара для ухода за телом





Косметологи уверены, что не стоит недооценивать сахар и его неординарные свойства. Например, для того, чтобы придать губам здоровый оттенок и избавить их от шероховатостей в ветреную и холодную погоду, специалисты советуют массировать их сахарным песком. А вот сделать кожу всего тела бархатной и гладкой поможет его смесь вместе с банановым пюре. Эксперты советуют самостоятельно готовить специальное средство из оливкового масла и коричневого сахара, которое можно использовать перед походом в солярий или на пляж. Легкая текстура справится с прямыми солнечными лучами и обеспечит равномерный загар. Если же воспользоваться смесью сахарного песка и перечной мяты, можно получить отшелушивающий скраб, отлично подходящий для жаркого времени года.Не стоит недооценивать пользу сладкого продукта и для любителей чистоты. Эксперты уверяют, что он с легкостью поможет отмыть грязные руки после занятий в саду с растениями. Для получения быстрого результата стоит насыпать на ладонь немного сахара и намылить руки, немного растереть и смыть водой.