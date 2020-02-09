Косметологи порекомендовали необычное применение сахара для ухода за телом
Косметологи порекомендовали необычное применение сахара для ухода за телом. Специалисты уверяют, что при правильном использовании этот сладкий продукт станет назаменимым для красоты и гладкости кожи.
Косметологи уверены, что не стоит недооценивать сахар и его неординарные свойства. Например, для того, чтобы придать губам здоровый оттенок и избавить их от шероховатостей в ветреную и холодную погоду, специалисты советуют массировать их сахарным песком. А вот сделать кожу всего тела бархатной и гладкой поможет его смесь вместе с банановым пюре. Эксперты советуют самостоятельно готовить специальное средство из оливкового масла и коричневого сахара, которое можно использовать перед походом в солярий или на пляж. Легкая текстура справится с прямыми солнечными лучами и обеспечит равномерный загар. Если же воспользоваться смесью сахарного песка и перечной мяты, можно получить отшелушивающий скраб, отлично подходящий для жаркого времени года.
Не стоит недооценивать пользу сладкого продукта и для любителей чистоты. Эксперты уверяют, что он с легкостью поможет отмыть грязные руки после занятий в саду с растениями. Для получения быстрого результата стоит насыпать на ладонь немного сахара и намылить руки, немного растереть и смыть водой.
Косметологи уверены, что не стоит недооценивать сахар и его неординарные свойства. Например, для того, чтобы придать губам здоровый оттенок и избавить их от шероховатостей в ветреную и холодную погоду, специалисты советуют массировать их сахарным песком. А вот сделать кожу всего тела бархатной и гладкой поможет его смесь вместе с банановым пюре. Эксперты советуют самостоятельно готовить специальное средство из оливкового масла и коричневого сахара, которое можно использовать перед походом в солярий или на пляж. Легкая текстура справится с прямыми солнечными лучами и обеспечит равномерный загар. Если же воспользоваться смесью сахарного песка и перечной мяты, можно получить отшелушивающий скраб, отлично подходящий для жаркого времени года.
Не стоит недооценивать пользу сладкого продукта и для любителей чистоты. Эксперты уверяют, что он с легкостью поможет отмыть грязные руки после занятий в саду с растениями. Для получения быстрого результата стоит насыпать на ладонь немного сахара и намылить руки, немного растереть и смыть водой.
Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 20:09