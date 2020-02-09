Кучера назвал Кабо и Муравьеву «красотками» на совместном снимке





По словам Ольги Кабо, когда она лично встречается с Ириной Вадимовной, она всегда улыбается. От актрисы исходит столько добра и тепла, что сдерживать улыбку невозможно. В ролях, которые играла Ирина Муравьева, ее коллега ощущает невероятное обаяние и бодрость. Ольга Кабо пожелала имениннице вдохновения, радости и мира. Снимок прокомментировал ведущий программы «Звезды сошлись». Оскар Кучера сделал комплимент актрисам и написал, что они очень красивые.Ирину Муравьеву можно увидеть в новом выпуске программы «Сегодня вечером», которую на Первом канале ведут Юлия Меньшова и Максим Галкин. Кроме недавней именинницы на шоу были Игорь Верник, Татьяна Васильева и Владимир Меньшов.