Кучера назвал Кабо и Муравьеву «красотками» на совместном снимке
В своем микроблоге Instagram Ольга Кабо 8 февраля поздравила с днем рождения свою старшую коллегу – Ирину Муравьеву. Актриса опубликовала совместный снимок со звездой «Москва слезам не верит», а телеведущий Оскар Кучера написал, что артистки «красотки».
По словам Ольги Кабо, когда она лично встречается с Ириной Вадимовной, она всегда улыбается. От актрисы исходит столько добра и тепла, что сдерживать улыбку невозможно. В ролях, которые играла Ирина Муравьева, ее коллега ощущает невероятное обаяние и бодрость. Ольга Кабо пожелала имениннице вдохновения, радости и мира. Снимок прокомментировал ведущий программы «Звезды сошлись». Оскар Кучера сделал комплимент актрисам и написал, что они очень красивые.
Ирину Муравьеву можно увидеть в новом выпуске программы «Сегодня вечером», которую на Первом канале ведут Юлия Меньшова и Максим Галкин. Кроме недавней именинницы на шоу были Игорь Верник, Татьяна Васильева и Владимир Меньшов.
По словам Ольги Кабо, когда она лично встречается с Ириной Вадимовной, она всегда улыбается. От актрисы исходит столько добра и тепла, что сдерживать улыбку невозможно. В ролях, которые играла Ирина Муравьева, ее коллега ощущает невероятное обаяние и бодрость. Ольга Кабо пожелала имениннице вдохновения, радости и мира. Снимок прокомментировал ведущий программы «Звезды сошлись». Оскар Кучера сделал комплимент актрисам и написал, что они очень красивые.
Ирину Муравьеву можно увидеть в новом выпуске программы «Сегодня вечером», которую на Первом канале ведут Юлия Меньшова и Максим Галкин. Кроме недавней именинницы на шоу были Игорь Верник, Татьяна Васильева и Владимир Меньшов.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:30