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Оксану Федорову раскритиковали за процедуры по сохранению молодости кожи

Подписчики 42-летней Оксаны Федоровой раскритиковали процедуры по поддержанию молодости кожи, которыми она пользуется. Телеведущая опубликовала в Instagram несколько снимков из клиники, показав состояние своего лица.

Поклонники часто интересовались у Оксаны Самойловой, как она ухаживает за лицом и какие процедуры стали ее любимыми. Оказалось, что ведущая предпочитает биоревитализацию, с помощью которой мелкие морщины на ее лице разглаживаются, продлевается молодость, кожа увлажняется. По мнению звезды, чтобы все прошло успешно, нужно подобрать подходящий препарат. Однако фолловеры назвали процедуру неудачной, поскольку на снимках кожа выглядит морщинистой, дряблой и в пигментных пятнах.

В комментариях некоторые подписчики посоветовали Самойловой снять “ужасный свитер”, который ее полнит. Однако нашлись те, кто заступился за своего кумира, осыпав артистку комплиментами.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:36

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