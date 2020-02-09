Телеведущая Ксения Собчак стала амбассадором бренда MIXIT

В своем аккаунте Instagram Ксения Собчак рассказала, что стала амбассадором компании MIXIT, при этом подчеркнув, что она никогда не рекомендует то, чего не опробовала на себе и не проверила, а потому с уверенностью может рекомендовать продукцию российского бренда. Супруга Константина Богомолова не скрывает, она поддерживает все отечественные эффективные продукты, новые компании.По обещаниям Ксении Собчак, уже в этом году разработчики планируют запустить в продажу новую протокосметику, направленную на глубокое самоочищение кожи, ее регенирацию и защиту от неблагоприятных факторов окружающей среды. Как только она поступит в продажу, светская львица испытает все на себе и поделится впечатлениями.