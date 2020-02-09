Яна Рудковская прокомментировала сравнение с «корявой мадам» после импровизированных танцев
На днях Яна Рудковская посетила концерт Big Love Show, где устроила импровизированные танцы. Увидевшие публикацию продюсера подписчики, назвали ее «корявой мадам», однако звезда решила прокомментировать это сравнение.
Знаменитость поделилась с фолловерами новым видеороликом с мероприятия, опубликовав его в Instagram. Яна Рудковская не оставила без внимания очередную волну критики в свой адрес. Интернет-пользователи сравнили супругу фигуриста с «корявой мадам», однако она заявила, что, находясь в VIP-ложе, как-нибудь переживет отрицательные оценки. Также телеведущая сделала акцент на том, что 3 ее артиста выступают на Big Love Show, и один из них стал хедлайнером.
Бизнесвумен посетила шоу вместе со своим 7-летним сыном Александром Плющенко. Когда на сцену вышел ее подопечный Дима Билан с новой песней «Про белые розы», звезда не смогла усидеть на месте и устроила импровизированные танцы. Рудковская пришла на концерт в изумрудном мини-платье от Ульяны Сергеенко. Свой образ продюсер дополнила черными колготами.
Знаменитость поделилась с фолловерами новым видеороликом с мероприятия, опубликовав его в Instagram. Яна Рудковская не оставила без внимания очередную волну критики в свой адрес. Интернет-пользователи сравнили супругу фигуриста с «корявой мадам», однако она заявила, что, находясь в VIP-ложе, как-нибудь переживет отрицательные оценки. Также телеведущая сделала акцент на том, что 3 ее артиста выступают на Big Love Show, и один из них стал хедлайнером.
Бизнесвумен посетила шоу вместе со своим 7-летним сыном Александром Плющенко. Когда на сцену вышел ее подопечный Дима Билан с новой песней «Про белые розы», звезда не смогла усидеть на месте и устроила импровизированные танцы. Рудковская пришла на концерт в изумрудном мини-платье от Ульяны Сергеенко. Свой образ продюсер дополнила черными колготами.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:17