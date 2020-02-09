Яна Рудковская прокомментировала сравнение с «корявой мадам» после импровизированных танцев

Знаменитость поделилась с фолловерами новым видеороликом с мероприятия, опубликовав его в Instagram. Яна Рудковская не оставила без внимания очередную волну критики в свой адрес. Интернет-пользователи сравнили супругу фигуриста с «корявой мадам», однако она заявила, что, находясь в VIP-ложе, как-нибудь переживет отрицательные оценки. Также телеведущая сделала акцент на том, что 3 ее артиста выступают на Big Love Show, и один из них стал хедлайнером.Бизнесвумен посетила шоу вместе со своим 7-летним сыном Александром Плющенко. Когда на сцену вышел ее подопечный Дима Билан с новой песней «Про белые розы», звезда не смогла усидеть на месте и устроила импровизированные танцы. Рудковская пришла на концерт в изумрудном мини-платье от Ульяны Сергеенко. Свой образ продюсер дополнила черными колготами.